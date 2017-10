Pourquoi les agriculteurs de la FNSEA défendent l'utilisation du glyphosate ?

La FNSEA ne cache pas son souhait pour le vote de la Commission européenne ce vendredi : clairement pour le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans, le syndicat majoritaire dans l'agriculture française défend l'utilisation de la molécule dans les pratiques agricoles actuelles, comme l'a expliqué ce matin sur LCI son secrétaire adjoint Eric Thirouin : "C’est une molécule qui est extrêmement utilisée, qui n’a pas d’équivalent puisqu’elle est capable de détruire une plante et aussitôt derrière on peut replanter (...) il n’y a pas de résidus dans le sol qui nous empêchent de mettre d’autres plantes".





Et de préciser : "c’est un mode d’action qui existe depuis 40 ans et qui aujourd’hui nous permet de faire du sans-labour, de faire un certain nombre de pratiques agricoles qui sont indispensables". Quant à savoir si une solution alternative existerait, Eric Thirouin est formel : "il est important pour nous que le glyphosate, qui n’a pas d’alternative, soit réhomologué". Nicolas Hulot voit pourtant "dans le biocontrôle" des alternatives au glyphosate. "Il nous faut du temps pour trouver les solutions, les alternatives, je pense ne pas qu’en 3 ans le biocontrôle puisse le faire", tranche-t-on à la FNSEA.