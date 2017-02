Economie parallèle, "système D" et survie : le quotidien des banlieues

Par pur "business" ou par obligation, de plus en plus de jeunes doivent trouver différents moyens pour s’en sortir. Ainsi, avec un taux de chômage qui atteint les 37 % chez les 15-24 ans dans les banlieues, c’est une économie souterraine qui s’est développée petit à petit et qui ne cesse de croître. TF1 a enquêté.





Dans les caves, il est ainsi très facile, par exemple, de trouver du matériel hi-fi ou informatique. Pour moins de 50 €, chacun peut s’acheter une télévision. Elle ne sera pas forcément toute neuve ni dans sa boîte d’origine, mais en parfait état de marche.

Volé, tombé du camion, tous les moyens sont bons. "Tu peux avoir des trucs neufs, d’occasion… Ça peut venir de partout. On se débrouille en attendant d’avoir un travail", détaille un jeune homme.





A certains endroits, tout est prétexte au "biz", le "business" dans le langage commun. Outre les produits tombés du camion, c’est aussi la contrebande qui est très développée. Cette dame a une petite retraite et ne pourrait donc pas se payer autant de cigarettes qu’elle souhaite. Depuis quelque temps, elle a pris contact avec un revendeur qui importe des paquets d’Ukraine. "C’est trop cher. Là, je paye 5 € le paquet au lieu de 7 €. Il y a une marge de 20 € quand je prends une cartouche, ça vaut le coup".