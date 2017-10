EDF, Direct Energie, CDiscount Energie, Total Spring... : cinq conseils pour choisir le bon fournisseur d'électricité

Avant toute chose, il faut bien évidemment évaluer ses besoins. "Pour cela, il suffit de se munir de sa facture et de regarder combien vous avez consommé d’électricité l’an dernier", conseille Thomas Véron. Ensuite, en vous rendant sur un comparateur en ligne, Sélectra info, Happ-e ou Energie info (la plateforme d’information publique, ndlr). "Plus vous rassemblerez d’informations, plus votre profil sera précis et plus l’estimation de l’offre qui est plus avantageuse pour vous sera pertinente", insiste l’expert. Selon lui, il convient dans l’idéal de faire ce comparatif chaque année.