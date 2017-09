Education : ces dentistes qui se forment à l’étranger pour réussir

Chaque année, c’est le même souci : face à un concours d’admission extrêmement sélectif, les apprentis dentistes se voient contraints de partir étudier… ailleurs. Et le plus souvent, en Roumanie, en Espagne et en Belgique. Le souci ? Il est impossible de contrôler l’enseignement à l’étranger des dentistes diplômés, qui reviennent ensuite exercer sur le territoire français.