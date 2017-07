Effet Macron ? Le tailleur du président de la République voit la liste de ses clients s’envoler

Un succès qui va sans doute durer, d’autant que Macron, président, n’a pas changé d’adresse. "Lorsqu’il était au ministère de l’Economie ou en campagne, Emmanuel Macron choisissait des nuances de bleu acidulé. Depuis qu’il est à l’Elysée, sa garde-robe s’est assombrie", précise le tailleur. "Il porte désormais des costumes dark blue, une couleur plus classique, des chemises blanches et des cravates étroites en taffetas ou en grenadine de soie." La dernière commande ne date d'ailleurs pas tant que ça : le président a acheté un costume pour le dîner à la tour Eiffel avec Donald Trump et son épouse. Jonas and Co sont-ils en passe de franchir l'Atlantique ? D'habiller le président des Etats-Unis ? Les rêves du tailleurs sont plus modestes : dorénavant, l'objectif du gérant est d'habiller... le Premier ministre, Edouard Philippe.