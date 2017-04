Elles veulent donner la parole aux femmes sur Youtube

"J'ai trop peur qu'on me pense pas assez pointue. (...) Autant j'ai une culture cinématographique nulle, autant je connais beaucoup de musiques et de styles différents. Donc en fait, je sais que je suis calée, mais je sais pas, j'ai un peu peur. En t'en parlant, je crois vraiment que c'est parce que je suis une gonzesse, c'est terrible... c'est un cauchemar!" Ces mots, ce sont ceux de Lola Dubini , chanteuse et créatrice d'une chaîne Youtube sur la musique. Aux côtés d'autres vidéastes influentes, elle témoigne dans le cadre du documentaire "Elles prennent la parole", qui interroge la place des femmes sur Youtube.





Sa prise de conscience soudaine, dévoilée avec humour, pourrait prêter à sourire si elle ne mettait pas en lumière de manière criante les obstacles rencontrés par les femmes avant de se lancer dans l'aventure Youtube. Des obstacles d'abord dressés par elles-mêmes. C'est en tout cas ce que cherchait à montrer Léa Bordier, co-réalisatrice du documentaire avec Lisa Miguet, qui raconte à LCI : "On est parties du constat que ce sont naturellement des figures masculines qui viennent en tête quand on pense à des stars de Youtube. Et pour cause : les hommes sont beaucoup plus nombreux à y faire des vidéos, sur des sujets très variés. En revanche, le peu de femmes que l'on cite, souvent, réussisent sur des chaînes beauté et lifestyle. Dans le cadre de l'association 'Les Internettes', créée en avril 2016, on voulait valoriser la création féminine et mettre en avant celles qui parlent aussi de sciences, d'art, de culture..."