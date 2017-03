Elysée Adé, le gourou kung-fu, dans le viseur de la justice

GOUROU - Ils sont une vingtaine d’hommes et de femmes, jeunes et éduqués, et se sont baptisé Les Guerriers de Lumière. A leur tête, Elysée Adé, professeur de kung-fu. Il est soupçonné par la justice d’être le gourou de ce mouvement. Il leur aurait fait croire qu’ils étaient des élus, choisis pour sauver le monde, le tout en leur soutirant de l’argent.