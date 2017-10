Les questions que posent la fixation de l'âge du consentement sexuel

Plusieurs pays retiennent déjà la présomption irréfragable (c'est-à-dire que le droit interdit d'apporter la preuve du contraire) d'absence de consentement de l'enfant victimes d'actes sexuels par un majeur et ont retenu un âge. En Espagne et aux Etats-Unis, il est de 12 ans. Du côté de l'Angleterre et du Pays de Galles, il est fixé à 13 ans. En Autriche, en Italie et en Belgique, il est de 14 ans. Au Danemark, cet âge est fixé à 15 ans tandis qu'au Canada il est même de 16 ans.





Dans son projet de loi, Marlène Schiappa dit vouloir "s'aligner sur l'âge médian retenu ailleurs en Europe" pour prendre une décision en France.