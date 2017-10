L'écart de salaire entre les hommes et les femmes n'a plus évolué depuis les années 2000

INIQUITÉ - Elle est l'une des injustices les plus coriaces de notre pays. L'inégalité salariale entre les hommes et les femmes est une fois de plus pointée du doigt dans un rapport. Celui de l'OCDE. Selon l'organisme, les femmes gagnaient de 2016 9,9% de moins que les hommes. Un chiffre qui n'aurait pas évolué depuis le début des années 2000.