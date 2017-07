GIGANTESQUE - Cinquante-cinq mille poissons, mille espèces différentes…avec un bassin gigantesque pour accueillir des requins baleines de plus de 20 mètres de long. A Hengqin près de Hong Kong, le plus grand aquarium du monde a ouvert il y a un an et demi. Quand la Chine se lance dans les parcs aquatiques, c’est dans la démesure !