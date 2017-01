En colère, les buralistes déversent 2 tonnes de carottes dans le quartier Barbès à Paris

Dans ce haut lieu de commerce clandestin de cigarettes, ils sont venus protester contre ce marché parallèle. Ce mercredi matin à six heures, une trentaine de buralistes de la fédération d'Ile-de-France, de l'Oise et de Seine-Maritime (40% du marché national), se sont donné rendez-vous boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement parisien, pour y déverser deux tonnes de carottes, emblème de la profession, dans ce secteur qu'ils qualifient de "plus grand tabac illégal de France".





Dans ce quartier, des vendeurs à la sauvette revendent quotidiennement des cigarettes de contrebande, à 5 euros contre 7 euros dans un bureau de tabac. Un buraliste présent sur place explique : "Le but est de montrer à l’Etat, aux pouvoirs publics, qu’aujourd’hui plus d’un paquet sur quatre est vendu hors de notre réseau. C’est un manque à gagner de 3 milliards d’euros par an pour l’Etat, et 250 millions d’euros pour les buralistes."