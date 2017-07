En Corse, 200 hectares de maquis détruits par le feu près de Bonifacio

Le feu, qui avait commencé vers 13h50 "est fixé dans ses limites", a ajouté le SDIS. "D'importants moyens de lutte terrestres des centres d'incendie et de secours de Bonifacio, Pianottoli, Porto Vecchio, Rizzanese, Sainte Lucie, Petreto et Zonza, les éléments des unités de sécurité civile et les forestiers-sapeurs du secteur sont engagés. D'autres moyens de renforts sont également en transit", avaient indiqué les pompiers.