Sommeil des enfants : un guide pratique pour ne plus angoisser à l'heure du coucher

LCI : Mais pourquoi diable les enfants éprouvent-ils tant de difficultés à s'endormir ?

Dr Vanessa Slimani : Déjà, nous ne sommes pas égaux face au sommeil, c'est physiologique. Dès la naissance, il y a des courts et des longs dormeurs, ceux qui sont plutôt du soir et d'autres du matin. Il faut savoir s'adapter. Par ailleurs, les enfants ne perçoivent pas la fatigue comme les adultes. En général, quand un enfant est fatigué, il est hyper-agité. L'idéal est donc de créer un moment propice à l'endormissement en installant des petits rituels : privilégier la régularité des horaires de coucher, baisser la lumière, lire une histoire, chanter une berceuse... Mais il est aussi important de projeter son enfant dans le temps pour gommer le sentiment de séparation. Des petites phrases comme : 'On se voit demain' ou 'Que veux-tu manger au petit-déjeuner ?', sont importantes à prononcer.

LCI : Faut-il aller les voir ou les laisser pleurer jusqu'à ce qu'ils se calment ?

Dr Vanessa Slimani : C'est LA grande question ! Tout dépend de ce qui se cache derrière ces pleurs. S'ils durent, il faut aller voir si votre enfant n'est pas malade, ou s'il n'a pas soif. Dans tous les cas, il faut garder son calme. Il faut savoir que les pleurs du soir (entre 17h et 22h) sont une cause récurrente de maltraitance. Alors, si on le peut, mieux vaut déléguer dans ces moments-là, plutôt que de perdre patience. Surtout que ces pleurs du soir sont quasi inévitables chez les bébés, ils sont le reflet de la mise en place de leur horloge biologique. Un conseil, évitez de l'agiter encore plus, en le sortant par exemple de son lit pour le balader, cela ne ferait que redoubler ses cris.