EN DIRECT - 610 km de bouchons, une journée moins noire que prévue

Patience. Pour des centaines de milliers d'automobilistes, la patience fut le maître-mot de cette journée de départ en vacances. La plus chargée de l'année. Bison Futé l'avait classée en noir. Elle fut finalement rouge très foncé. Avec 610 km de bouchons à 12h15 au plus fort des bouchons, les perturbations ont été un peu moins compliquées que prévu. Avertis suffisamment à l'avance, les automobilistes ont sans doute aménagé leurs heures de départ. "On est juste un peu au-dessus du volume de bouchons de samedi dernier, 520 km, alors que ce n'était pas un chassé-croisé", a relevé le service public d'information routière Bison Futé qui rappelle le record historique de 1.068 km du 24 mai à 18H30, devant celui de 1.004 km du 2 août 2014. Pas de quoi réconforter toutefois les vacanciers prisonniers des ralentissements.





Les principales difficultés se situent en province avec 575 km de ralentissements.





Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national, sauf sur l'arc méditerranéen (rouge).

Dimanche est classé orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen (orange).





