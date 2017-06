EN DIRECT - Elisabeth Badinter : Simone Veil "a permis aux Françaises d'accéder à une liberté sans précédent"

FAMILLE





Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, est l'ex-épouse de l'un des fils de Simone Veil : "C'était une grand-mère très occupée et très très protectrice, très chaleureuse. Elle organisait un dîner de famille ou un déjeuner de famille toutes les semaines pour nous voir, pour nous sentir, pour qu'on la soutienne et qu'elle nous soutienne. Elle était adorée, adorée de ses fils et de ses belles-filles, ce qui n'est pas toujours facile. Une grande dame tant sur le plan personnel que sur le plan de son image publique."