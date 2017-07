EN DIRECT - Incendie à Bormes-les-Mimosas : vu du ciel, le feu ressemble à l'éruption d'un volcan

En raison d’incendies dévastateurs, entre 10.000 et 12.000 personnes ont été évacuées depuis la nuit dernière à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, où environ 7000 hectares de végétation partis en fumée. Contraints de quitter leurs habitations ou les campings, ces milliers de personnes ont été dirigés vers des salles polyvalentes et des gymnases. D'autres se sont réfugiés sur la plage ou dans leur voiture. Cette zone très touristique voit sa population doubler voire tripler l'été avec l'afflux de touristes.





Ce soir, les pompiers pensent parvenir à maîtriser les flammes. "Le feu est en train de passer sous contrôle, on est optimiste", a indiqué le préfet de région, Stéphane Bouillon, qui doit se rendre sur les lieux avec le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. "Les évacuations ont été faites, nous avons mis les gens à l’abri dans des gymnases. Il n’y a pas pour le moment de danger pour les personnes. Nous disposons de 3 canadairs et 2 Trackair. Notre plan, c’est le même, traiter les feux avec les moyens terrestres et les moyens aériens", a-t-il ajouté sur LCI.





Le feu, parti de la Londe-les-Maures, a brûlé 1300 hectares de forêt et maquis, mobilisant plus de 550 sapeurs-pompiers, dont certains venus en renfort.