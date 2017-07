EN DIRECT - Incendie dans le Sud-est et en Corse : cinq pompiers blessés dont deux grièvement dans le Vaucluse

Pour le préfet de la zone sécurité sud et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) Stéphane Bouillon, "le Var sera aujourd'hui (mardi, ndlr) le département le plus compliqué", avec des vents violents qui ne faibliront pas. Deux incendies sont en cours, à la Croix-Valmer et à Saint-Maximin où 1.100 hectares ont déjà brûlé, selon un dernier point de la préfecture du Var. En tentant de maîtriser cet incendie, deux pompiers ont été légèrement blessés.





Près de Saint-Tropez, "à la Croix-Valmer, le feu est extrêmement virulent et difficile à maîtriser", a-t-il indiqué au micro d'Europe 1. "Le feu est extrêmement complexe parce qu'il y a la forêt du Conservatoire du littoral, peu de moyens d'y accéder et beaucoup de maisons dans le secteur", a expliqué le préfet. Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation et 300 personnes ont été évacuées d’un camping. Pour l'instant, 7 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et un d'entre eux a été brûlé au second degré et évacué vers Marseille.





Le risque exceptionnel d'incendie est maintenu pour la journée de mercredi sur le Var en raison des fortes rafales de vent prévues par Météo France.