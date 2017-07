EN DIRECT - Incendies dans le Sud-Est et en Corse : plus de 3000 hectares brûlés, la France demande deux canadairs à l'UE

Pour le préfet de la zone sécurité sud et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) Stéphane Bouillon, "le Var sera aujourd'hui (mardi, ndlr) le département le plus compliqué", avec des vents violents qui ne faibliront pas. Deux incendies sont en cours, à la Croix-Valmer et à Saint-Maximin où 700 hectares ont déjà brûlé.





Près de Saint-Tropez, "à la Croix-Valmer, le feu est extrêmement virulent et difficile à maîtriser", a-t-il indiqué au micro d'Europe 1. "Le feu est extrêmement complexe parce qu'il y a la forêt du Conservatoire du littoral, peu de moyens d'y accéder et beaucoup de maisons dans le secteur", a expliqué le préfet. Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation et 300 personnes ont été évacuées d’un camping. Quatre sapeurs-pompiers ont été blessés, dont un évacué à l’hôpital de Marseille.