EN DIRECT - INFO LCI : la piste de l'origine humaine privilégiée pour l'incendie de Carros (Alpes-Maritimes)

"Il y a aura évidemment une enquête qui permettra de savoir et d'identifier les raisons de ces départs de feu". S’il s’agit d’un acte de "malveillance", il devra être "sévèrement puni", a assuré le Premier ministre, Edouard Philippe. Il a également salué le travail "exceptionnel" des sapeurs-pompiers et a rendu hommage à "l'engagement de l'ensemble des femmes et des hommes qui se battent contre le feu", soulignant au passage "la remarquable coordination entre les services de l'Etat et les élus locaux".