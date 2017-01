EN DIRECT - Météo France : seuls l'Ain et l'Isère restent en vigilance orange neige et verglas, suivez la situation en direct

NEIGE ET FROID - Après le vent et la tempête hivernale Egon, certains départements français demeurent en alerte. Ainsi, samedi matin, à 10h, l'Ain et l'Isère sont en vigilance orange neige et froid, selon Météo France. Par ailleurs, après la tempête, 35.000 foyers, essentiellement en Normandie et en Picardie, demeurent privés d'électricité. Suivez l'évolution de la situation en direct.