EN DIRECT - Alerte météo : la tempête Leiv secoue le Sud-Ouest, plus de 250.000 foyers privés d'électricité

Le temps s'annonce très agité sur la France en ce week-end de départs en vacances, et particulièrement dans le Sud-Ouest frappé dès samedi à l'aube par la tempête Leiv. Samedi matin, plus de 250.000 foyers y étaient privés d'électricité selon Enedis. Dans la région, la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde sont placées en alerte rouge "vents violents" depuis samedi jusqu'à samedi 13 heures.





Outre ces trois départements en vigilance rouge, 16 départements du Sud-Ouest, du Centre et Centre-Est ont été placés en vigilance orange pour "vents violents" : Allier, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loire, Puy-de-Dôme, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Nièvre, et Saône-et-Loire. La fin de ces intempéries est prévue samedi à heures.