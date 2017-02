EN DIRECT - Tempête Leiv : à la mi-journée, 260.000 foyers toujours privés d'électricité

Trois tempêtes en trois jours. Le temps s'annonce très agité sur la France en ce week-end de départs en vacances, et particulièrement dans le Sud-Ouest frappé dès samedi à l'aube par la tempête Leiv. Samedi à la mi-journée, 260.000 foyers étaient privés d'électricité, principalement en Charente, Charente-Maritime et Gironde. Ces 3 départements avaient été placées en alerte rouge "vents violents". Ils ont toutefois été rétrogradées en alerte orange en milieu de matinée.





Au total, 19 départements du Sud-Ouest, du Centre et Centre-Est ont été concernés par une vigilance orange pour "vents violents" avant que celle ci ne soit revue à la baisse (Allier, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loire, Puy-de-Dôme, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Nièvre, et Saône-et-Loire, en plus des trois qui étaient en vigilance rouge) et un pour "vagues-submersion" (Landes).





DImanche, une troisième tempête baptisée Marcel, frappera à nouveau le pays. Des rafales à 110 km/h sont attendues.