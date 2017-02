EN DIRECT - Tempête : 3 départements en alerte rouge, 22 en vigilance orange

VIGILANCE - Comme prévu par Météo France depuis jeudi, la fin de semaine et le week-end vont être très agités sur la côte Atlantique. En cause, des rafales de vent pouvant parfois dépasser les 130 km/h et un risque de "vagues-submersion" sur le littoral. La tempête avance dans l'intérieur des terres ce vendredi.