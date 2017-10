En France, les clandestins ne sont-ils vraiment "plus expulsés" ?

"On n'expulse plus personne (...) et surtout pas les personnes en situation irrégulière", s'est alarmé Alain Marsaud lundi 4 octobre sur Cnews. L'ancien magistrat était interrogé sur le profil de l'assaillant de la gare Saint-Charles. L'homme vivait illégalement sur le territoire français depuis douze ans et avait été interpellé a sept reprises depuis 2005, sans jamais avoir été expulsé.





Face à ces révélations, plusieurs voix se sont donc élevées pour dénoncer le "laxisme de l'Etat" sur ces questions et réclamer plus de sévérité à l'égard des clandestins. Sur LCI mardi 3 octobre au soir, Marine Le Pen avait ainsi estimé que Gérard Collomb "devrait démissionner (et) qu'il aurait dû retirer sa loi."