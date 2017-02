En Haute-Saône, un médecin cède gratuitement son cabinet

Dans certaines zones de France, la pénurie de médecins est de plus en plus préoccupante. A Saulnot, en Haute-Saône, la difficulté d’accès aux soins pourrait bientôt se faire ressentir : en effet, le médecin de la commune partira bientôt à la retraite et n’a pas trouvé de remplaçant. A tel point qu’il est aujourd’hui prêt à céder son cabinet… gratuitement.