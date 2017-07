SAVOIR-FAIRE - En France 70% des véhicules de pompiers ont été assemblés par cette entreprise. L’entreprise Échelles Riffaud équipe d’échelles les camions de pompiers depuis plus d’un siècle. Et le leader du marché français ne cesse d’innover et de se tourner vers l’international, plus de la moitié de sa production étant exportée à l’étranger.