Laurent Wauquiez impose une cure d'austérité à sa région mais veut s'octroyer une nouvelle indemnité

Ces informations, l'entourage de Laurent Wauquiez les a, en revanche, données à la presse. Sollicité par LCI, il nous confirme les montants communiqués à Streetpress, à savoir la somme maximale autorisée pour le personnel civil de l'Etat fixée par l'arrêté du 3 juillet 2006 : 60 euros par nuitée pour les frais d'hébergement, et 15,25 euros par repas, remboursés sur présentation de justificatifs. On ajoute : " Tout cela est très légal et s'inscrit dans le cadre de l'article 4135-19-2 du code général des collectivités territoriales : le président habite à Puy-en-Velay, à deux heures de Lyon, c'est-à-dire clairement en dehors de la commune chef-lieu. Cette délibération se fonde sur un principe de bonne foi et de transparence, il ne faut pas jouer aux vierges effarouchées." A Streetpress, l'entourage de Laurent Wauquiez précise en outre : "Cette indemnité, c'est pour qu'il ne dorme pas dans sa bagnole."