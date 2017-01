Enfants nés par GPA à l'étranger : la France à nouveau condamnée

Dans le cas tranché jeudi, le couple qui avait saisi la Cour s'était rendu en Ukraine, à Kharkiv, où il est soupçonné d'avoir eu recours à une mère porteuse. Des jumeaux étaient nés en novembre 2010. Lorsque le couple avait demandé à l'ambassade de France en Ukraine une transcription des actes de naissance, il s'était heurté à l'opposition du procureur de la République de Nantes, qui relevait des indices sérieux de GPA, interdite en France.





Comme dans les affaires précédentes, la CEDH a estimé que la France avait violé dans cette affaire le droit au respect de la vie privée des enfants. "C'est la cinquième fois que la France est condamnée parce qu'elle refuse d'appliquer la jurisprudence définie par la CEDH. C'est une marque d'opprobre pour la France, qui incarne les droits de l'Homme, et une victoire juridique", s'est réjouie auprès de l'AFP l'avocate du couple, Me Caroline Mecary. "La deuxième partie du combat consistera à obtenir la transcription in concreto des actes de naissance, parce que le parquet de Nantes continue à faire de la résistance", a-t-elle ajouté, expliquant avoir déjà saisi le comité des ministres chargé du suivi de l'exécution des arrêts de la CEDH pour faire appliquer les arrêts de juillet 2016.