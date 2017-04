Enquête sur un site pour géolocaliser les prostituées

Un site permettant de géolocaliser les prostituées en France fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris, indique une source policière à LCI, confirmant une information du Parisien. Ce sont les policiers de la brigade de répression du proxénétisme (BRP) de la police judiciaire qui sont chargés de faire la lumière sur ce site "participatif", dont nous tairons le nom pour ne pas nuire à l'enquête.





Apparu il y a un an et demi, ce site référence les prostituées à travers toute la France dans une carte de l'hexagone. Les internautes sont appelés à "ajouter" des travailleuses du sexe en indiquant, entre autres, les tarifs ou la "qualité" des prestations. En tout, ce sont plus de 800 prostituées qui sont référencées. On peut également accéder à un blog où les potentiels clients peuvent trouver des "bons conseils".