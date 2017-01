Entre 7000 et 10.000 anti-Trump à Paris : "On veut récupérer notre Amérique"

Parmi les manifestants, on retrouve des femmes bien sûr, mais aussi beaucoup d'hommes. Côté nationalité, ils sont majoritairement américains et français. Le cortège a quitté la place du Trocadéro aux environs de 14h30 en direction du Mur pour la Paix, devant le Champs de Mars, le tout en musique et dans une ambiance pacifique. Ils étaient 7000 personnes selon la préfecture et 10.000 selon les organisateurs.





"On refuse de perdre espoir", nous a confié Martin, père de famille venu défendre "le droit de tous les êtres humains". Des mots également inscrits sur les pancartes et les banderoles rédigés en français et en anglais, brandies au milieu des drapeaux américains et des bonnets roses. On pouvait par exemple lire : "Les droits de l'homme sont aussi ceux des femmes", "respect", "liberté, égalité, sororité" ou encore "capitalisme, sexisme, assassins".





Nadine, 72 ans, était venue à Paris pour garder ses petits-enfants, mais elle a pris le temps de venir à la marche "entre deux couches". "Je viens contre Trump, mais aussi contre les mouvements facistes, pour le droit des femmes, le droit des minorités et contre la banalisation du viol, de la maltraitance et des violences sexuelles", nous a confié cette militante pour le droit des femmes.