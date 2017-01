Epidémie de grippe : "Clairement, les campagnes d'information ne suffisent pas"

La rengaine est connue. Cette année, a-t-on fait tout ce qui était possible pour endiguer l’épidémie de grippe dont le pic est désormais attendu la semaine prochaine ? Lors de l’hiver 2014, déjà, plusieurs experts estimaient qu’elle aurait pu être mieux anticipée par les pouvoirs publics avec d’utilisation systématique de gel hydroalcoolique dans les lieux d’accueil pour personnes âgées.





Alors que la grippe a déjà tué treize pensionnaires d’une maison de retraite, ce début d’année risque de ne pas échapper à la même polémique. Lors de cet hiver 2016-2017, le ministère de la Santé a-t-il commis des erreurs précédemment dénoncées ? Ce mercredi 11 janvier, pourtant, Marisol Touraine -qui anticipe un bilan "probablement lourd"- et ses équipes ne ménagent pas leurs efforts pour se montrer mobilisées. Dans la matinée, la ministre a ainsi demandé aux hôpitaux de "mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter la saturation des urgences", quitte à déprogrammer les opérations non urgentes. Et assure avoir adressé, dès le 21 décembre, un message d’alerte rapide sanitaire aux établissements de santé, "leur demandant une vigilance et un ajustement de l’organisation face à l’augmentation de l’activité".