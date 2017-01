Epilogue de la tragicomédie entre Rémi Gaillard et la SPA ? L’humoriste claque la porte, l'association prend acte

L’aventure avait bien commencé. Elle était émouvante, pour la bonne cause. Elle avait viré à la guerre froide. Mais elle semble avoir trouvé jeudi son épilogue, radical. Rémi Gaillard a en effet annoncé, dans un long post sur Facebook, qu’il quittait la SPA de Montpellier, dont il était le parrain depuis deux ans. La fin d’une longue crise de couple.

Rappelez-vous : en novembre dernier, l’humoriste et agitateur, très sensible à la cause animale, avait suscité un beau buzz, en s’enfermant dans une cage d'un refuge pour collecter des fonds pour la SPA de Montpellier, partenaire de l’évènement. L’initiative avait plus que fonctionné : en 4 jours, plus de 200.000 euros avaient été récoltés et 150 animaux avaient été adoptés. Le comédien avait d'ailleurs bien payé de sa personne, s'écroulant, en larmes, d'épuisement et de froid, quelques jours après le début du défi.