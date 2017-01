Bling-bling, chauvines, érotiques… Les fèves les plus insolites que vous pouvez trouver dans votre galette des rois

Dans leur petit atelier des Vosges, à Autreville, dans l'est de la France, Christel et Muriel Nex sont parmi les derniers artisans à fabriquer entièrement à la main les fèves qui garnissent les galettes des rois. Leur atelier produit entre 40.000 et 50.000 fèves chaque année.





Des boulangers et pâtissiers de la France entière y passent leurs commandes, en demandant des dessins particuliers ou en choisissant parmi les créations des deux sœurs. "Il n'y a pas deux fèves avec le même coup de pinceau", rappelle Christel à l'AFP. La production ne va pas augmenter : "On n'a pas de machine : tout est fait avec nos mains. Donc si on veut garder la même qualité, on ne peut pas augmenter le volume". Chaque année, les deux sœurs essaient de varier les sujets et les thèmes. Mais essaient malgré tout de garder un sujet sur la Lorraine, et des compositions plus colorées pour les enfants.