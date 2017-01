ERASMUS - Vrai ou faux ? Million de bébés, faillite, Brexit.... retour sur quelques idées reçues sur le programme européen

1 Le programme Erasmus doit son nom au philosophe Erasme VRAI et FAUX. Petit piège en effet. Erasmus est en fait à la base l’ acronyme d’’EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students’ (programme d’action européen pour la mobilité des étudiants). Coïncidence ou non c’est également le nom du philosophe humaniste de la renaissance. Un peu plus sexy, et c’est d’ailleurs ce que la plupart des gens retiennent…

2 Avec Eramus, on peut aussi aller en Suisse ou en Turquie VRAI. Erasmus a été adopté le 15 juin 1987, et lancé avec 11 pays (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). Mais il s’est petit à petit étendu à 33 pays participants et 169 autres pays partenaires dans le monde, comme la Suisse ou la Turquie. En 2014, le programme devient Erasmus+. Au total, environ 5 millions de personnes en ont bénéficié.

3 A cause de "L’Auberge espagnole", l’Espagne est la destination la plus prisée… VRAI et FAUX. Il est vrai qu’au niveau européen, l'Espagne reste la destination phare pour les étudiants étrangers. C’est aussi le premier pays par nombre d'élèves envoyés chez ses partenaires européens. Mais les raisons ne sont pas forcément liées au succès du film "L’Auberge espagnole" de Cédric Klapisch, qui retrace les aventures et découvertes bucoliques de Xavier, jeune Parisien à Barcelone. Selon le porte-parole d’Erasmus +, Lucas Chevalier, ce sont surtout "le coût de la vie peu élevé et le beau temps" expliquent qui expliqueraient le succès de la destination. Des atouts il est vrai largement mis en avant dans le film. Alors, qui de l’œuf ou de la poule a commencé le premier ? La question reste posée.

4 Mais… la France est dans le top 3 VRAI. Cocorico, la France ne démérite pas. Si elle n’est pas sur la première marche, elle est cependant dans le peloton de tête, dans le top 3, avec donc l’Espagne, et l’Allemagne. Les étudiants de ces trois pays sont également ceux qui voyagent le plus à l’étranger.

5 Erasmus a fait naître un million de bébés SANS DOUTE VRAI. C’est le député Alain Lamassoure, dont la fille a eu 2 bébés Erasmus, a avancé ce chiffre en 2012, et tiré la sonnette d’alarme à une période où le programme connaissait de grosses difficultés de financements. La Commission européenne a par la suite mené sa petite enquête en 2014, de laquelle il ressortait que 27% des étudiants Erasmus avaient rencontré leur conjoint pendant leur année à l’étranger. Elle en avait déduit que "selon les estimations, environ un million de bébés sont vraisemblablement nés de couples Erasmus depuis 1987". Chiffre peut-être donc un peu gonflé, mais pour défendre une tellement jolie idée…

6 Avec le Brexit, les étudiants ne pourront plus partir en Angleterre Normalement, FAUX, mais…Quid d’Erasmus et de l’Angleterre après que le pays a annoncé sa volonté de sortir de l’Union ? Sur le sujet, le ministre britannique des Universités, Jo Johnson, s’était voulu rassurant en octobre dernier, en annonçant que les règles allaient rester inchangées… pour la rentrée 2017-2018. Et nombre d’établissements, comme à Oxford, veulent conserver et rester "une communauté florissante et cosmopolite", et "le résultat du référendum britannique ne changera pas cela", estimait ainsi le directeur des études de la prestigieuse université. "Nos étudiants du monde entier seront aussi chaleureusement accueillis qu'ils l'ont toujours été." Mais l'incertitude sur la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE n'aide pas à y voir clair. Ainsi, la célèbre université de Cambridge a fait part de ses craintes en décembre, indiquant que les demandes d'inscription en provenance de l'UE pour 2017 avaient baissé de 14,1%.

7 Erasmus a failli faire faillite VRAI. Malgré son succès, le programme a connu de lourds problèmes de financement, et frôlé la faillite en 2012, avec des impayés s’élevant à 5 milliards d’euros pour l’année. Le trou avait été comblé par les Etats européens. Mais les questions de l’époque - du financement des échanges et du coût des frais d'inscription – se posent encore aujourd’hui avec acuité, alors que l’Europe est en plein doute, et que le programme Erasmus+ couvrant la période 2014-2020 est actuellement renégocié à mi-parcours en vue de la préparation du prochain, qui devra nécessairement apporter des réponses après le vote britannique sur le Brexit. Les enjeux sont multiples : poursuivre les projets de mobilité et les élargir, favoriser les partenariats (entre les universités et avec les entreprises) et financer des projets européens.