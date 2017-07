Essonne : les repas des enfants absents à la cantine ne seront plus remboursés

Le nouveau règlement, qui s’appliquera à 100 collèges de l’Essonne, a été adopté en séance publique de l’assemblée départementale le 29 mai dernier mais c'est aujourd'hui qu'il a créé la polémique. A partir du mois de septembre 2017, les repas de la cantine manqués en raison de vacances anticipées, de stage en entreprise, de l’absence d’un professeur ou par "conviction personnelle" ne seront plus remboursés, comme c’était le cas jusqu’à présent.





"Ça stigmatise une partie de la population : celle qui fait le ramadan, s’est indigné David Ros, maire socialiste d’Orsay et chef de file de l’opposition. Nous nous sommes penchés sur l’annexe IV du document. Et nous avons découvert les alinéas concernant les 'convictions personnelles'. La majorité ne pouvait pas écrire pour 'convictions religieuses' car elle n’en a pas le droit, mais il est évident que ce sont les élèves pratiquant le ramadan qui sont visés." Les élus RGE (Rassemblement de la gauche et des écologistes) ont ainsi accusé la majorité de "détourner la laïcité".