"Est-ce que ça apporte quelque chose ?" : les doutes de Catherine Deneuve sur #balancetonporc

Depuis dimanche15 octobre, de nombreux témoignages de femmes abusées, agressées, harcelées, et ce, dans tous les milieux, sont réunis sous les hashtag #balancetonporc et #metoo. Un sursaut collectif qui en a fait réagir plus d'un. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a notamment jugé qu'il s'agissait "d'une bonne chose". En revanche, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a d'abord déclaré que "la dénonciation ne faisait pas partie de [s]on identité politique" avant de s'excuser, quelques heures plus tard, dans une vidéo.