Est-ce un migrant qui brutalise ces infirmières françaises dans une vidéo ? (Spoiler, non)

Ce pourrait être un cas d'école en matière de détournement de l'info. Samedi 18 mars, une vidéo a été publiée sur la page Facebook "Sos Racisme anti-Blanc", connue pour ses prises de position anti-migrants. Partagée plus de 160.000 fois en l'espace de quelques jours, elle montre un homme s'en prendre violemment à deux infirmières, leur assénant plusieurs coups de poing dans un couloir d'hôpital. En légende, sur Facebook, on peut lire : "On les soigne et ils en sont reconnaissants, la preuve..." laissant sous-entendre que le patient brutal... n'est autre qu'un réfugié, et que la scène se déroule en France.