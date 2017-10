Et la meilleure ville de France pour trouver un travail et logement est... Lille

Selon une enquête inédite, Lille serait la ville la plus favorable pour concilier emploi et logement. C'est ce qu'affirme le premier "Baromètre de l'attractivité des grandes villes françaises", réalisé par Jobijoba et Meilleurtaux.com, spécialisés dans la rechercher d'emploi et l'immobilier.





Ce classement est issu d'un croisement des statistiques sur le taux de CDI à pourvoir et sur le pouvoir d'achat immobilier (qui dépend du salaire moyen, des taux d'intérêt et du prix du mètre-carré) dans chaque ville. Résultat : Lille arrive en tête, avec 12,3 offres CDI pour 100 habitants en moyenne, et un prix du mètre-carré de 2.766 euros.





La capitale des Hauts-de-France est suivie par Grenoble et Dijon, qui affichent des prix de l'immobilier inférieur mais aussi moins d'offres d'emploi par habitant. Lyon échoue au pied du podium, avec 13,6 offres de CDI par habitant, mais un prix du mètre-carré très élevé : 4.123 euros en moyenne.