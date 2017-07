A quoi vont servir les Etats généraux de l’alimentation qui s'ouvrent aujourd'hui ?

Emmanuel Macron l’avait promis alors qu’il était encore en campagne. Ce jeudi 20 juillet commence les Etats généraux de l’alimentation, une réflexion collective à laquelle participent onze ministères et quelques 500 autres personnes, dont les représentants de producteurs, les distributeurs et des associations de consommateurs. La conférence sera ouverte par le Premier ministre, puis les ministres de l’Agriculture et de l’Alimentation, des Solidarités et de la Santé, de l’Economie et de la Finance, ainsi que de la Transition écologique et solidaire, s’exprimeront tour à tour. Le président de la République, qui devait initialement clore cette première journée, a finalement renoncé à sa venur. Au menu des discussions : la rémunération des agriculteurs ainsi que la qualité des aliments.