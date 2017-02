Etoilé au Michelin par erreur, belle publicité pour ce simple bistrot routier

GASTRONOMIE - Le bistrot le "Bouche à Oreille", à Bourges dans le Cher, croule sous les visites depuis quelques jours. Et pour cause, ce simple bistrot routier a été étoilé par erreur au Guide Michelin. Un restaurant où l’on est plutôt habitué à manger des moules-frites ou du bourguignon à un peu plus de 12 €, que des plats à 50 €.