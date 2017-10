EuroMillions : yachts, lingots d'or, voitures de sport... voilà ce que l'Espagnol qui a remporté les 190 millions d'euros pourrait se payer

Il devient également le plus grand gagnant du pays où le record de gain était précédemment de 137 millions d’euros. Ses deux compatriotes à 5 numéros et 1 étoile devront "se contenter" de 1 291 056,09 euros.





Depuis le lancement du tirage en 2004, l’Espagne fait partie des pays où l’on joue et gagne le plus. Elle compte ainsi 82 gagnants au tirage, de quoi en faire le 2e pays le plus récompensé. Et même lorsque l’EuroMillions organise des Supers Jackpots exceptionnels, les joueurs espagnols sont encore les plus chanceux (5 gagnants sur 22).