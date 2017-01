Evelyne Dhéliat, Jean-Michel Aulas, les héros de l'attentat de Nice... qui sont les promus de la Légion d'honneur du 1er janvier ?

Parmi les "people", l’actrice Zabou Breitman, l'acteur Jean Benguigui, la chef du service météo de TF1 Évelyne Dhéliat, l’ancien joueur de rugby Serge Betsen, le journaliste Henry Chapier - célèbre pour son émission Le Divan - et le président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas.





Dans le domaine économique, le plus représenté dans cette promotion, figurent notamment Gérard Mestrallet, président d’Engie, le président d’ArcelorMittal France Philippe Darmayan, la directrice générale de Thalys Agnès Ogier et le directeur international des guides Michelin, Michael Ellis. Côté enseignement et recherche, on trouve la mathématicienne Claire Voisin ou encore la philosophe et sociologue Dominique Méda.





Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle récompense chaque année près de 3.000 personnes et compte environ 93.000 membres.