EXCLUSIF 7 A 8 - "C'était lui ou moi ce soir-là" : pour la première fois, Jacqueline Sauvage raconte son calvaire

Dès lors, tous les prétextes sont bons pour la violence. "Quand la moto tombait en panne, quand il n’arrivait pas à obtenir quelque chose, il me frappait dessus et c’est moi qui prenais. Il me rouait de coups, me tapait avec ses pieds ; il attendait toujours qu’il n’y ait personne". Jacqueline Sauvage raconte qu’elle se "roulait en boule", en "attendant que ça se passe". Norbert Marot l’insultait sans cesse de "bonne à rien", lui reprochait de mal dépenser l’argent et de mal tenir le foyer.