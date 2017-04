EXCLUSIF. Reportage avec les enfants des rues du square de la Goutte d’Or à Paris

SEPT A HUIT - Ils seraient une centaine et les plus jeunes n’ont que 9 ans. Des enfants et adolescents livrés à eux-mêmes, souvent drogués à la colle, sont arrivés à Paris depuis le Maroc via l’Espagne il y a quelques semaines. Les riverains constatent, désemparés, leur présence. Leur prise en charge est particulièrement compliquée.