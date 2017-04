Explosion dans un métro de Saint-Pétersbourg : la sécurité renforcée dans les transports en commun en Ile-de-France

Le 13 mars dernier, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et du STIF, avait présenté un nouveau plan de sécurité dans les transports en commun. En ce qui concerne la menace terroriste, une vingtaine d'équipes de cyno-détection, avec chiens renifleurs, seront recrutées dès cette année pour accélérer la détection des colis suspects. Il s'agit de lever le doute sur un bagage abandonné en quinze minutes maximum, au lieu d'une heure actuellement. Sur le réseau SNCF, on compte une hausse de 122% de sacs oubliés en 2016, soit plus de 1.500 interventions par an depuis 2014.