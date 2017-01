Face à la polémique, l'ex-mentor des frères Kouachi décide de ne plus apparaître en public

Celui qui se dit "repenti" est également revenu sur la promotion de son livre Mon djihad, itinéraire d'un repenti, écrit avec Dounia Bouzar, l'anthropologue connue pour son travail contre l'embrigadement et les dérives sectaires. "Par ce livre, j’ai voulu et je continue à vouloir empêcher que d’autres soient séduits par ces mêmes utopies que j’ai défendues pendant toutes ces années au point d’en oublier la réalité : l’idéologie djihadiste prône avant tout la haine, la destruction et le meurtre de tout ce qui est différent ou de tous ceux qui pensent différemment", a-t-il expliqué, en réponse aux associations L'Association française des victimes du terrorisme (AfVT) et Onze Janvier qui ont dénoncé dans un communiqué une "récupération mercantile des commémorations des attentats de janvier 2015".





Dans son livre, il reconnait avoi.r "eu un rôle essentiel dans ce carnage" de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher "par le biais de (ses) prêches" auprès des deux terroristes. C'est pourquoi il aurait décidé de contacter Dounia Bouzar et de témoigner. "C’était également l’occasion pour moi de revenir sur ma part de responsabilité et de l’assumer pleinement. J’estime le devoir aux victimes, aux familles des jeunes que j’ai envoyés à la mort et à mon pays", a-t-il poursuivi.