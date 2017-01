Face aux inégalités, Nicolas Hulot critique une présidentielle qui "désenchante par avance"

"Le temps est venu d’acter que la solidarité n’est plus une option ou juste une considération morale, elle est une condition non négociable à la paix du monde". Pour célébrer les 10 ans de la mort de l’Abbé Pierre, Nicolas Hulot a publié une tribune dans le Journal du Dimanche dans laquelle il pousse la France mais aussi les autres sociétés modernes à s’engager pour la réduction des inégalités.





L’ancien présentateur télé s’en est pris notamment à la classe politique, qui participe selon lui à diviser la population. Parlant de la campagne présidentielle, il dénonce "ce précieux moment démocratique (qui) nous désenchante par avance, tant son déroulé est convenue sur le fond et sur la forme. Les personnages sont connus, les rôles distribués, les dialogues et les armes déjà affutés. Une occasion de plus de nous diviser au moment où nous avons tant besoin de nous rassembler".