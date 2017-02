Agression du père Grégoire : des militants d'extrême droite ressortent un fait divers vieux de 4 ans

Et pour cause. Une rapide recherche d’image inversée nous permet de comprendre que le fait divers date en réalité… du 13 mai 2013. A l'époque, Le Parisien, RTL ou encore Europe 1 relatent tous l'histoire d'un "religieux agressé pour un portable", d'après les informations de l'AFP. On y apprend donc que le prêtre a été agressé "après s'être fait voler son téléphone portable dans la cour du centre paroissial du quartier Saint-Ruf à Avignon". "Peu après 20 heures lundi, le père Grégoire se tenait devant l'église et envoyait un message avec son téléphone, lorsque quatre jeunes du quartier se sont dirigés vers lui. L'un des jeunes lui a volé son téléphone et s'est enfui. Le père Grégoire a fait alors rentrer les trois autres jeunes dans les locaux paroissiaux pour tenter de les convaincre de lui restituer le téléphone (...) Le ton est monté et l'un des jeunes a asséné un coup de poing au visage du père Grégoire", précise encore la dépêche.