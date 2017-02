"Je n'aide pas ma femme" : il répond à un ami machiste, sa réponse est partagée 200.000 fois sur Facebook

En octobre 2015, des membres de l'Ecole nationale de la statistique (Ensae) et de l'Institut national d'études démographiques (Ined), ont étudié l'évolution du temps consacré aux tâches domestiques et parentales par les hommes et les femmes depuis 25 ans.





Et le verdict est sans appel : les femmes continuent à prendre en charge la majeure partie des tâches domestiques et parentales, mais le nombre de couples dans lesquels l'homme réalise davantage de travail domestique que sa conjointe augmente et atteignait un quart en 2010, selon une étude publiée jeudi 29 octobre.





En dépit de la montée de l'activité professionnelle féminine, les femmes consacrent toujours plus de temps que les hommes aux tâches domestiques (entretien de la maison, du linge, courses, tâches administratives, bricolage, jardinage, soin d'animaux domestiques) : un peu plus de 3 heures par jour en moyenne en 2010 comparé à 1h45 pour les hommes, soit un écart de 78 minutes (il était de 138 minutes en 1985).





Sur les 25 dernières années, la progression du temps parental des hommes tient surtout à une plus grande implication dans les soins aux enfants, qui ont augmenté de 10 minutes par jour.