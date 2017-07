Faites vos jeux ! On vous ouvre les portes de la seule école de croupiers en France

RIEN NE VA PLUS - À Strasbourg, une école apprend en 10 semaines à ses élèves le métier de croupier. Un métier de précision qui allie mémoire et rapidité, où les lacunes en calcul mental (et la triche évidemment) ne sont pas permises. Ici les élèves apprennent les gestes techniques : manipuler les jetons, distribuer les cartes ou encore ramasser et payer la mise des joueurs.